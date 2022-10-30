Из Казани на следующий этап боевого слаживания отправляют еще одну группу мобилизованных

Сегодня в Казани в танковом училище прошел митинг-концерт в честь отправки очередной партии мобилизованных. Они уезжают на дополнительную подготовку в ближайшие к зоне СВО области.

С напутственными словом к резервистам обратился начальник Казанского высшего танкового командного училища ордена Жукова краснознаменного училища генерал-майор Кирилл Кулаков. Он пожелал ребятам удачи и напомнил о том, насколько важны цели СВО для будущего России.

После официальной части призывников ожидал приятный сюрприз – для них прошёл праздничный концерт, где выступили заслуженные артисты РТ.

Попрощаться с мобилизованными перед отправкой приехали родные и друзья.