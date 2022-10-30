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Происшествия
30 октября 2022  10:50
Дмитрий Шатров

Из Казани на следующий этап боевого слаживания отправляют еще одну группу мобилизованных

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Сегодня в Казани в танковом училище прошел митинг-концерт в честь отправки очередной партии мобилизованных. Они уезжают на дополнительную подготовку в ближайшие к зоне СВО области. 

С напутственными словом к резервистам обратился начальник Казанского высшего танкового командного училища ордена Жукова краснознаменного училища генерал-майор Кирилл Кулаков. Он пожелал ребятам удачи и напомнил о том, насколько важны цели СВО для будущего России.

После официальной части призывников ожидал приятный сюрприз – для них  прошёл праздничный концерт, где выступили заслуженные артисты РТ.

Попрощаться с мобилизованными перед отправкой приехали родные и друзья. 

#мобилизация
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