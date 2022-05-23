Для гостей «Каравона» из Казани запустят дополнительные автобусы

Для гостей праздника «Каравон» организуют шесть автобусов из Казани в село Никольское. Общественный транспорт будет забирать гостей с проспекта Победы через каждые 30 минут. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

Для удобства участников, прибывающих на место проведения мероприятия, организованно пять парковочных площадок, в том числе для автобусов. Одна из площадок является дополнительной и организована с учетом возможного наплыва гостей на юбилейный праздник. Она будет расположена вблизи села Никольское, откуда на место проведения мероприятия будет организован трансфер автобусами.

«Мы учли прошлогодние пожелания наших гостей и расширили парковочные места», — отметил глава района.

Кроме того, в 2022 году установлено шесть площадок, на которых размещены общественные туалеты, в 2021-м их было четыре. Также будут организованы точки общепита и ярмарка с продажей сувенирной продукции.

«Мы старались решить все эти бытовые вопросы, чтобы „Каравон“ оказался на самом деле хорошим праздником», — подытожил глава.