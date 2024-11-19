Из Казани в Магадан отправятся два вертолета в окрасе китов-косаток

фото: пресс-служба «Ростеха»

Казанский вертолетный завод (КВЗ) построил два новых вертолета Ми-8МТВ-1. Интересно, что техника получила эффектную ливрею, которая повторяет природный окрас китов-косаток.

Как сообщает пресс-служба «Ростеха», в ближайшее время новые «восьмерки» отправятся из Казани в Магадан своим ходом. Они преодолеют 6,5 тыс. км, пролетев над 11 городами России.

Косатки являются неформальным символом Магадана. Вертолеты – «киты» - это фирменный знак авиапарка Магаданской области. КВЗ построил вертолеты в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК).

«Мы видим, что такие решения, как промышленный дизайн и эффектные ливреи, становятся все популярнее — это мировой тренд», — отметили в «Ростехе», подчеркнув, что вертолеты отличаются надежностью и смогут работать в экстремальных погодных условиях.

Новая техника будет выполнять транспортные и грузовые рейсы, медицинскую эвакуацию, участвовать в тушении пожаров, мониторинге окружающей среды.

Помимо этого, вертолеты могут нести дополнительные наружные топливные баки емкостью 915 л каждый. Это позволит увеличить максимальную дальность полета до 1050 км без дозаправки. Также грузовые кабины «восьмерок» можно оборудовать медмодулями для санитарных рейсов. Кроме того, летные машины получили улучшенное светотехническое оборудование, которое повышает безопасность полетов в сложных условиях.