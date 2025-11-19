Из Казани на Дальний Восток торжественно проводили солдат-срочников

Сегодня на сборном пункте военного комиссариата Татарстана торжественно проводили призывников. Около двухсот татарстанцев отправятся служить на Дальний Восток, до места назначения они будут добираться на поезде около семи дней.

Поздравить призывников с этим знаменательным днем пришли представители военкомата, духовенства, правительства Татарстана и генералы. О том, что служба в армии – один из важнейших этапов в жизни, призывникам рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Ильшат Каримов. Он отметил, что срочная служба – это хорошая школа жизни, в которой ребята окрепнут духовно и физически, а также найдут настоящих друзей.

«Армия прибавит вам сил, мужества, отваги и здоровья. Чувства патриотизма, гражданской зрелости помогут вам достойно исполнить воинский долг. Надеюсь, вы стойко пройдете через трудности армейской службы и гордо будете нести звание российского военнослужащего. Помните, что вы вливаетесь в ряды Вооруженных сил Российской Федерации из Татарстана. Пусть этот год пролетит для вас незаметно. Вам предстоит проходить службу в воинских частях на восточных рубежах нашей необъятной Родины», – сказал он.

По его словам, руководство РТ и военные комиссары уверены, что татарстанские призывники принесут лучшие традиции в многонациональные воинские коллективы. Их успехом будут гордиться родные и близкие. Одним из первых к призывникам обратился бывший военный комиссар РТ генерал-майор Сергей Погодин, он рассказал, что Дальний Восток хранит в себе множество красот, и отметил, что сам родился в тех местах.

«Вы отправляетесь на Дальний Восток. Я сын офицера советской армии, и мы жили там, когда мой отец служил. Я родился в Хабаровске и хочу сказать, что это удивительный край с прекрасной природой. Там вы сможете увидеть что-то особенное и проникнуться духом родины. Сейчас Дальнему Востоку и Сибири уделяется много внимания. Ваша главная задача в воинских частях — получить военную специальность. Это то, что вы должны уметь делать, чтобы защищать Родину. Вы должны освоить военно-учетную специальность, стать механиком-водителем, оператором беспилотных летательных аппаратов или овладеть другой профессией, важной для армии», – рассказал Сергей Погодин.

Его речь поддержал председатель Союза ветеранов РТ, начальник штаба Регионального отделения «Юнармии» генерал-майор Александр Бородин. Он также обратил внимание призывников на то, что год срочной службы – это не такой уж большой срок, главное определиться со своими целями.

«Дальний Восток – это не суровый край, нормальный. Главное – определиться с собой, понять, кто ваш друг и товарищ, и служить честно. Год службы – это не так много. Ваша задача – честно отслужить и вернуться домой. Родители будут волноваться за вас. По прибытии на место обязательно позвоните им и сообщите, что у вас все хорошо. Помните, что за время службы вы станете настоящими мужчинами, способными принимать самостоятельные решения и проявлять мужество вдали от близких. Овладейте своей специальностью, которую определило командование части. Я уверен, что вы будете служить добросовестно», – сказал он.

После поздравления официальных лиц для призывников выступили различные музыкальные коллективы. Заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов рассказал призывникам, что некоторые из них с 2023 года выступают на освобожденных территориях в зоне СВО.

«Сегодня перед вами выступит наш государственный ансамбль «Песни и танцы Республики Татарстан». В 2023 году ансамбль одним из первых отправился на освобожденные территории, чтобы поддержать местных жителей. Выступали в Северодонецке, который тогда был под обстрелами. Ребята знают, о чем поют, потому что все это видели и прочувствовали. Они видели, как уничтожается все человеческое на Украине. Желаю, чтобы патриотизм и любовь к Родине жили в ваших сердцах. Служите достойно и возвращайтесь возмужавшими. Ваши родные и близкие будут ждать вас. Помните, что Татарстан с вами. Руководство республики поддерживает и опекает призывников. Вы должны чувствовать эту поддержку и гордиться тем, что вы из Татарстана. Желаю вам больших успехов», – сказал он.

О защите прав призывников, их семей и военнослужащих ребятам рассказала уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская. Она отметила, что лично побывала более чем в 150 воинских частях и в каждой из них хорошо отзывались о татарстанцах.

«Мы ежегодно посещаем воинские части и сопровождаем призывников. В этот эшелон поедет мой помощник, который будет с вами днем и ночью. Если у вас возникнут вопросы в дороге, вы всегда сможете задать их ему. Он расскажет вам о требованиях, о том, что такое армия сегодня и какие возможности у вас будут. Я сама посетила более 150 воинских частей. От Дальнего Востока до всех границ страны я видела, как командиры отзываются о наших призывниках. Они считают, что наши ребята – самые подготовленные, физически и морально сильные, служат с честью и достоинством», – сказала Сария Сабурская.

Для поздравления сегодня прибыл старший лейтенант Булат Назипов, который мужественно сражался в зоне СВО. Сейчас он проходит подготовку по программе «Батырлар».

«Он не потерял себя и готов служить Родине. Булат работает в военном комиссариате Авиастроительного района. Давайте поблагодарим его за его мужество и преданность нашей стране», – дополнила она.

«Татар-информу» удалось пообщаться с одним из ребят, который в ближайшее время отправится на Дальний Восток. Эльмир Байдамшин из села Биектау Рыбно-Слободского района Татарстана, ему 21 год.

«Я считаю, что долг перед Родиной должен отдать каждый мужчина, который живет в нашей стране. Тем более, что служба длится всего год. Я считаю, что срочная служба в армии закаляет мужчину. Вот, взвесив все "за" и "против”, я принял решение пойти служить в армию. У меня были военные в семье, дед воевал в Великую Отечественную войну. Я уже работал на заводе, думаю, после срочной службы вернусь и продолжу работать», – рассказал Эльмир Байдамшин.

В добрый путь ребят также проводили и благословили руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами РФ по Казанской епархии протоиерей Владимир и имам Казанской мечети «Аль-Марджани» Айморат Хазрат Хазиев. После официальной части начался концерт для призывников.