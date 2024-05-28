Из Казани могут открыть турмаршрут в Свияжск на железнодорожном и речном транспорте

Пригородная пассажирская компания «Содружество» совместно с АО «Флот РТ» хочет открыть туристический маршрут в Свияжск на железнодорожном и речном транспорте. Об этом журналистам сообщил начальник отдела по организации перевозок и обслуживанию пассажиров этой организации Николай Еремцов.

«Сейчас разрабатываем проект, чтобы использовалось два вида транспорта – пригородный железнодорожный и речной. Хотим начать сотрудничество с компанией "Флот РТ"», – рассказал спикер.

По его словам, проект планируется реализовать в этом году, но есть определенные технические сложности. Они связаны с тем, что система продаж проездных документов у двух компаний разная.

«Этот вопрос нужно урегулировать. Может быть, в этом году хотя бы как пилотный проект реализовать, возможно, как разовое мероприятие», – отметил Еремцов.