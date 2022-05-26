Из Казани летом откроются регулярные рейсы в Туркменабад и возобновятся полеты в Ашхабад

Из аэропорта Казани летом откроются регулярные рейсы в Туркменабад и возобновятся полеты в Ашхабад. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Татарстан станет первым и на начальном этапе единственным регионом России, связанным с Туркменистаном прямым регулярным авиасообщением. Таким образом, полетная программа представляет собою в известной степени эксклюзивный продукт для пассажиров», — отметили в пресс-службе.

Первый регулярный рейс в Туркменабад из Казани состоится 1 июня. Рейс будет выполняться по средам: вылет из столицы Татарстана запланирован на 18.30, прибытие в пункт назначения — на 23.30.

Кроме того, с 1 июля станут доступны и рейсы в Ашхабад. По пятницам из Казани самолет будет вылетать в 10.50 и прибывать в столицу Туркменистана в 16.20. По воскресеньям вылет из Казани назначен на 23.35, тогда как прибытие — на 5.05 следующего дня.

«Время для каждого аэропорта указано местное. Время в Туркменистане на два часа опережает московское. В расписании возможны изменения», — уточняют в аэропорту.