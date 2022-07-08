Из Казани готовятся к отправке добровольцы именного батальона «Алга»

С самого утра десятки добровольцев со всего Татарстана прибыли в Казань, чтобы уже вечером оправится служить в составе именного батальона «Алга».

Контрактники приезжали небольшими партиями, чтобы не было путаницы. Сперва они получали «необходимое вещевое имущество» – то есть обмундирование, в состав которого входят два вида формы (летняя и зимняя), ботинки, нательное белье с носками, ремни, плащ-палатка, фуражка и полотенце. Кроме этого, добровольцам вручали амуницию: разгрузочный и бронежилеты, шлем, противоосколочные очки, наколенники, налокотники и пенки.

Уже на месте службы контрактникам отправят квадрокоптеры, генераторы и многое другое.

После получения необходимого «набора», всех контрактников ждет обед, а ближе к вечеру – митинг и торжественная отправка к месту службы.

Руководство республики всегда поддерживает патриотический настрой людей, об этом вчера на брифинге подчеркнула руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Были опубликованы соответствующие документы, указ Президента в части материальных выплат для тех, кто добровольно участвует в батальонах. Что касается самих батальонов – это абсолютно добровольное решение и, если будет необходимо что-то еще, по материально-технической части, эти вопросы будут решаться в оперативном порядке», – сказала Галимова.