Из Казани до аэропорта с 8 по 10 сентября запустят дополнительные электрички

С 8 по 10 сентября из Казани до аэропорта запустят 14 дополнительных поездов. Причиной этого станет проведение международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Электрички из Казани в аэропорт будут отбывать в 9.20, 10.55, 13.04, 15.13, 15.38 и 17.10. Из воздушной гавани поезда станут отправляться в 10.10, 12.00, 14.22, 15.50, 16.20, 18.10 и 19.37. При этом промежуточные остановки не предусмотрены.

Будет также назначен пригородный поезд №6713 сообщением Аэропорт — Казань, который будет отбывать в 20.45 и прибывать в 21.15. Он станет останавливаться на станциях Столбищи, Юбилейная, Комбинат, Березовая Роща и Вахитово.

По маршруту Казань — Аэропорт — Казань постоянно курсируют шесть пар пригородных поездов. «Со станции Казань они отправляются в 7.40, 9.40, 12.25, 14.45, 18.10, 19.46, со станции Аэропорт — в 6.35, 8.50, 11.30, 13.45, 17.15, 18.54», — напоминает пресс-служба АО «Содружество».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что участниками форума «Россия — спортивная держава» в Казани станут около 3 тыс. человек. В его рамках будет организован фестиваль «Мир спорта».