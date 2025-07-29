Из Казани 6 августа откроются авиарейсы в Геленджик

Авиакомпания Red Wings 6 августа откроет рейсы из Казани в Геленджик. Полеты будут выполняться каждую среду, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Из Казани самолеты будут вылетать в 9.25 с прибытием в Геленджик в 13.10. Вылет из Геленджика назначен на 14.10 с посадкой в Казани в 17.35.

«Длительность перелета составит около 3,5 часа. Время в Геленджике совпадает с московским», – говорится в сообщении.

Пассажиров будут перевозить на воздушных судах Sukhoi Superjet 100.