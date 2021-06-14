Из Казани 24 июня откроются авиарейсы в город-курорт Геленджик

Из аэропорта Казани с 24 июня начнут выполняться рейсы в город-курорт Геленджик. Полеты будут осуществляться два раза в неделю, сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ АЭРО».

По четвергам вылет из Казани запланирован на 11.30, прибытие в Геленджик — в 14.15. Обратно самолет вылетит в 15.15 и совершит посадку в столице Татарстана в 17.55.

По субботам из Казани вылет назначен на 12.20 с прибытием в Геленджик в 14.35. Обратно лайнер вылетит в воскресенье в 21.10 и приземлится в столице Татарстана в 23.40.

«Время в пути составит более двух часов, — отметили в пресс-службе. — Это сезонные рейсы и выполняться они будут до конца сентября, пока на Черноморском побережье будет теплая погода».

Пассажиров будут перевозить на канадских авиалайнерах Бомбардье CRJ-200 с максимальной вместимостью 50 человек.