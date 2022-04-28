Из Казани 1 мая откроются авиарейсы в Махачкалу. Полеты будут выполняться два раза в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

По четвергам вылет из Казани назначен на 14.00, прибытие в столицу Дагестана – 16.35. Обратно самолет отправится в 17.40 и приземлится в Казани в 20.25.

По воскресеньям вылет из столицы Татарстана запланирован на 13.10 с прибытием в Махачкалу – 15.50. В обратном направлении лайнер вылетит в 16.50 и прилетит в Казань в 19.30.

«В расписании возможны изменения, – отметили в пресс-службе. – Время в Дагестане совпадает с московским».

Длительность полета составит 2 часа 40 минут.