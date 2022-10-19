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Ру Тат
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Происшествия
19 октября 2022  15:03
Полина Шевчук

Из кафе в Лениногорске эвакуировали посетителей из-за вспыхнувшего масла во фритюрнице

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Сообщение о сильном задымлении в кафе «Пицца Хаус» на улице Шашина в Лениногорске поступило сегодня в 13.15 на единый номер вызова экстренных служб 112, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие по вызову пожарные оперативно справились с возгоранием. Выяснилось, что загорелось масло во фритюрнице. Посетители кафе самостоятельно вышли на улицу, никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.
 

#пожар #пожар в кафе #МЧС РТ
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