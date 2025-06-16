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Общество 16 июня 2025 13:22

Из Ирана эвакуировались 225 россиян

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Российское посольство в Тегеране сообщило, что 15 июня Иран покинула группа из 225 россиян, среди них — семьи сотрудников загранучреждений, артисты Большого симфонического оркестра имени Чайковского и другие граждане России.

«Вчера границу пересекла группа из 225 человек, включая детей. Речь идет о членах семей, руководителях российских загранучреждений, артистах Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского и других росграждан», – говорится в телеграм-канале посольства.

Днем ранее, 14 июня, первая группа из 88 человек, включая съемочную команду Федора Бондарчука, пересекла сухопутную границу между Ираном и Азербайджаном при содействии посольств России в обеих странах.

В числе эвакуированных также были граждане Беларуси, Сербии, Узбекистана и Таджикистана.

#Иран #россияне #эвакуация
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