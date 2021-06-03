Из импортных продуктов на столы казанских школьников попадают только бананы и апельсины

Единственные продукты, привезенные из-за рубежа, попадающие на столы школьников – это бананы и апельсины. Об этом на международном форуме «Здоровые города. Здоровое питание детям» рассказала генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани, депутат казанской городской Думы Рима Мухамедшина.

«80% закупок – это местные поставщики. Импорт у нас вообще только апельсины и бананы, их нет на территории Российской Федерации», - отметила спикер.

Еще в 2008 году в Казани организовали систему складских помещений и холодильного оборудования для хранения сырья, из которого позже готовят завтраки и обеды для учеников. Вместимость комплекса позволяет содержать двухнедельный запас продуктов – тысячу тон.

«Ежегодно департамент закупает около 40 тыс. тонн сырья. Оптовые закупки позволили работать с крупнейшими производителями, естественно, это приводит к снижению закупочной цены», - рассказала Рима Мухамедшина.