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Ру Тат
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3 июня 2021  10:34

Из импортных продуктов на столы казанских школьников попадают только бананы и апельсины

Из импортных продуктов на столы казанских школьников попадают только бананы и апельсины
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Единственные продукты, привезенные из-за рубежа, попадающие на столы школьников – это бананы и апельсины. Об этом на международном форуме «Здоровые города. Здоровое питание детям» рассказала генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани, депутат казанской городской Думы Рима Мухамедшина.

«80% закупок – это местные поставщики. Импорт у нас вообще только  апельсины и бананы, их нет на территории Российской Федерации», - отметила спикер.

Еще в 2008 году в Казани организовали систему складских помещений и холодильного оборудования для хранения сырья, из которого позже готовят завтраки и обеды для учеников. Вместимость комплекса позволяет содержать двухнедельный запас продуктов – тысячу тон.

 «Ежегодно департамент закупает около 40 тыс. тонн сырья. Оптовые закупки позволили работать с крупнейшими производителями, естественно, это приводит к снижению закупочной цены», - рассказала Рима Мухамедшина.

#департамент продовольствия и социального питания казани #правильное питание
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