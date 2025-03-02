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Происшествия 2 марта 2025 18:07

Из горящей пятиэтажки в Заинске спасли восемь человек

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Из горящей пятиэтажки в Заинске спасли восемь человек

В Заинске произошел пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома по улице Ялчыгола, 1. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пожарные с использованием дыхательной маски вывели с четвертого этажа потерявшего сознание 55-летнего мужчину и передали его медикам. Мужчина был доставлен в Заинскую ЦРБ с отравлением продуктами горения. Едкий дым начал распространяться по коридору, проникая в соседние комнаты.

Всего пожарные спасли 8 человек, включая троих детей. Причины происшествия будут выяснять специалисты Государственного пожарного надзора.

#Заинск #пожар
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