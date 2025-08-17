Из горящей пятиэтажки в Чистополе пожарные спасли 14 человек, есть пострадавший

В Чистополе в пятиэтажном жилом доме на улице Вахитова произошел пожар. Очаг возгорания находился на лестничной клетке третьего этажа – горели мебель и вещи. По данным ГУ МЧС России по РТ, площадь пожара составила 3 кв. метра.

Из горящей многоэтажки пожарные спасли 14 человек, из них шестеро – дети.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

‎В результате пожара пострадал 26-летний мужчина. С диагнозом ‎«термический ожог верхних конечностей» его доставили в Чистопольскую ЦРБ. ‎

По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.