Происшествия 17 августа 2025 21:47

Из горящей пятиэтажки в Чистополе пожарные спасли 14 человек, есть пострадавший

В Чистополе в пятиэтажном жилом доме на улице Вахитова произошел пожар. Очаг возгорания находился на лестничной клетке третьего этажа – горели мебель и вещи. По данным ГУ МЧС России по РТ, площадь пожара составила 3 кв. метра.

Из горящей многоэтажки пожарные спасли 14 человек, из них шестеро – дети.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

‎В результате пожара пострадал 26-летний мужчина. С диагнозом ‎«термический ожог верхних конечностей» его доставили в Чистопольскую ЦРБ. ‎

По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

#пожар #Чистополь
