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Происшествия 15 июля 2025 08:22

Из горящей пятиэтажки на Качалова в Казани пожарные спасли мужчину

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Из загоревшейся пятиэтажки на улице Качалова в Приволжском районе пожарные спасли мужчину, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар случился в доме №86. Горели вещи в трехкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

Прибывшие пожарные с помощью маски спасаемого по лестничному маршу спасли 63-летнего мужчину, он не пострадал.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

#пожар в казани
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