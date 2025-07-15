Из горящей пятиэтажки на Качалова в Казани пожарные спасли мужчину

Из загоревшейся пятиэтажки на улице Качалова в Приволжском районе пожарные спасли мужчину, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар случился в доме №86. Горели вещи в трехкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

Прибывшие пожарные с помощью маски спасаемого по лестничному маршу спасли 63-летнего мужчину, он не пострадал.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.