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Происшествия 19 января 2025 19:04

Из горящей многоэтажки в Нижнекамске спасли пожилую пару

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В доме №9 по улице Баки Урманче в Нижнекамска произошел пожар. В квартире на втором этаже загорелись мебель и вещи.

На место оперативно прибыли пожарные, которые спасли 74-летних мужчину и женщину. Супругов доставили в Нижнекамскую ЦРБ для осмотра.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

#нижнекамск #пожар
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