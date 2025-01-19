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Из горящей многоэтажки в Нижнекамске спасли пожилую пару
В доме №9 по улице Баки Урманче в Нижнекамска произошел пожар. В квартире на втором этаже загорелись мебель и вещи.
На место оперативно прибыли пожарные, которые спасли 74-летних мужчину и женщину. Супругов доставили в Нижнекамскую ЦРБ для осмотра.
Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
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