news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 24 декабря 2024 07:56

Из горящей многоэтажки в Казани эвакуировались жильцы, есть пострадавшие

Скопировать ссылку

В одной из квартир дома №20 по улице Гастелло в Казани произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

С верхних этажей горящей многоэтажки эвакуировались 10 человек. Пожарным удалось спасти мужчину и девушку. После осмотра медиков спасенного мужчину госпитализировали с ожогами.

Хозяина загоревшейся квартиры также доставили в больницу с ожогами. К счастью, погибших нет. Причина пожара устанавливается.

#пожар в казани
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100