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Из горящей многоэтажки в Казани эвакуировались жильцы, есть пострадавшие
В одной из квартир дома №20 по улице Гастелло в Казани произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
С верхних этажей горящей многоэтажки эвакуировались 10 человек. Пожарным удалось спасти мужчину и девушку. После осмотра медиков спасенного мужчину госпитализировали с ожогами.
Хозяина загоревшейся квартиры также доставили в больницу с ожогами. К счастью, погибших нет. Причина пожара устанавливается.
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