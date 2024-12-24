Из горящей многоэтажки в Казани эвакуировались жильцы, есть пострадавшие

В одной из квартир дома №20 по улице Гастелло в Казани произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

С верхних этажей горящей многоэтажки эвакуировались 10 человек. Пожарным удалось спасти мужчину и девушку. После осмотра медиков спасенного мужчину госпитализировали с ожогами.

Хозяина загоревшейся квартиры также доставили в больницу с ожогами. К счастью, погибших нет. Причина пожара устанавливается.