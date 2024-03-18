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Из горящей многоэтажки в Челнах пожарные спасли надышавшегося дымом мужчину
В Новом городе в Челнах случился пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На балконе второго этажа и частично в комнате 16-этажного дома по Сююмбике горели вещи. Огнеборцы оперативно локализовали и ликвидировали пожар, его площадь составила два квадратных метра.
При помощи маски пожарные вывели из дома мужчину, медики увезли его в больницу с диагнозом «отравление продуктами горения».
Причину пожара выясняют специалисты.
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