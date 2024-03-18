Из горящей многоэтажки в Челнах пожарные спасли надышавшегося дымом мужчину

В Новом городе в Челнах случился пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На балконе второго этажа и частично в комнате 16-этажного дома по Сююмбике горели вещи. Огнеборцы оперативно локализовали и ликвидировали пожар, его площадь составила два квадратных метра.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

При помощи маски пожарные вывели из дома мужчину, медики увезли его в больницу с диагнозом «отравление продуктами горения».

Причину пожара выясняют специалисты.