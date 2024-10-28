Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из горящей многоэтажки в Альметьевске пожарные спасли двоих человек
Сегодня вечером на улице Шевченко в Альметьевске загорелась многоэтажка коридорного типа. Возгорание произошло в одной из комнат на пятом этаже, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Пожар удалось быстро ликвидировать. По лестничному маршу с помощью масок спасаемого из соседних квартир пятого этажа пожарные спасли двоих жильцов. С признаками отравления продуктами горения их увезли в Альметьевскую ЦРБ. Подробности устанавливаются.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников