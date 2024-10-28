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Происшествия 28 октября 2024 22:17

Из горящей многоэтажки в Альметьевске пожарные спасли двоих человек

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Сегодня вечером на улице Шевченко в Альметьевске загорелась многоэтажка коридорного типа. Возгорание произошло в одной из комнат на пятом этаже, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пожар удалось быстро ликвидировать. По лестничному маршу с помощью масок спасаемого из соседних квартир пятого этажа пожарные спасли двоих жильцов. С признаками отравления продуктами горения их увезли в Альметьевскую ЦРБ. Подробности устанавливаются.

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