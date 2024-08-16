Из горящей многоэтажки на Короленко в Казани пожарные спасли 14 человек

Сегодня в многоэтажке коридорного типа на Короленко, 52а произошел пожар. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Выяснилось, что на первом этаже загорелись автопокрышки. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.

Во время пожара пожарным удалось спасти 14 человек: шестеро были спасены с помощью маски самоспасаемого, а еще восьмерых сняли со второго этажа при помощи автолестницы.

Благодаря оперативной работе пожарных огонь был быстро потушен. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.