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Из горящей многоэтажки на Короленко в Казани пожарные спасли 14 человек
Сегодня в многоэтажке коридорного типа на Короленко, 52а произошел пожар. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Выяснилось, что на первом этаже загорелись автопокрышки. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.
Во время пожара пожарным удалось спасти 14 человек: шестеро были спасены с помощью маски самоспасаемого, а еще восьмерых сняли со второго этажа при помощи автолестницы.
Благодаря оперативной работе пожарных огонь был быстро потушен. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
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