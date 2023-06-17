Из горящей квартиры в Зеленодольске спасли пьяных жильцов

Сообщение о возгорании квартиры в одной из многоэтажек Зеленодольска поступило сегодня в 16.15 на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, пожарные установили, что на балконе в однокомнатной квартире на 9 этаже многоэтажки по улице Баки Урманче загорелись вещи.

Из горящей квартиры удалось эвакуировать 39-летнего мужчину и 41-летнюю женщину, которые были в состоянии алкогольного опьянения. С отравлением продуктами горения пострадавшие госпитализированы в Зеленодольскую ЦРБ.

До прибытия пожарных из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 3 человека.

Площадь пожара составила 2 кв.м.

В настоящее время устанавливается причина пожара.