Из горящей квартиры в Зеленодольске спасли мужчину

Сообщение о пожаре в доме №25 по улице Татарстан в Зеленодольске поступило сегодня ночью на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Уже через две минуты у дома были первые пожарные расчеты. Было установлено, что горит комната на первом этаже. Едкий дым стал проникать в подъезд. Из здания самостоятельно вышли 16 жильцов.

В задымленной квартире пожарные обнаружили мужчину с признаками отравления угарным газом. Наверное него одели маску спасаемого, вывели на улицу, где передали медикам скорой.

Причины пожара устанавливают.