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Происшествия 5 марта 2023 20:45

Из горящей квартиры в Зеленодольске пожарные спасли мужчину

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В Зеленодольске из горящей квартиры спасли мужчину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие на вызов пожарные сегодня обнаружили, что в квартире дома на Первомайской загорелся диван. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар в квартире на шестом этаже.

При помощи капюшона спасающего сотрудники МЧС вывели из горящего помещения 43-летнего мужчину. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

#пожар #ГУ МЧС по РТ
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