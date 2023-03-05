Из горящей квартиры в Зеленодольске пожарные спасли мужчину

В Зеленодольске из горящей квартиры спасли мужчину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие на вызов пожарные сегодня обнаружили, что в квартире дома на Первомайской загорелся диван. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар в квартире на шестом этаже.

При помощи капюшона спасающего сотрудники МЧС вывели из горящего помещения 43-летнего мужчину. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.