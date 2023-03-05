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Из горящей квартиры в Зеленодольске пожарные спасли мужчину
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В Зеленодольске из горящей квартиры спасли мужчину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибывшие на вызов пожарные сегодня обнаружили, что в квартире дома на Первомайской загорелся диван. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар в квартире на шестом этаже.
При помощи капюшона спасающего сотрудники МЧС вывели из горящего помещения 43-летнего мужчину. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
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