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Из горящей квартиры в Набережных Челнах спасли 49-летнего мужчину
Сообщение о том, что в одной из многоэтажек на проспекте Вахитова произошло возгорание, поступило сегодня в районе четырех часов дня, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Как выяснилось, загорелась кухня трехкомнатной квартиры на последнем этаже девятиэтажки. Из горящей квартиры по лестничному маршу спасли 49-летнего мужчину. В ведомстве отметили, что он отравился продуктами горения, однако от госпитализации мужчина отказался.
Пожар ликвидирован на площади 9 квадратов.
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