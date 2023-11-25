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Происшествия 25 ноября 2023 19:20

Из горящей квартиры в Набережных Челнах спасли 49-летнего мужчину

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Сообщение о том, что в одной из многоэтажек на проспекте Вахитова произошло возгорание, поступило сегодня в районе четырех часов дня, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснилось, загорелась кухня трехкомнатной квартиры на последнем этаже девятиэтажки. Из горящей квартиры по лестничному маршу спасли 49-летнего мужчину. В ведомстве отметили, что он отравился продуктами горения, однако от госпитализации мужчина отказался.

Пожар ликвидирован на площади 9 квадратов.

#пожар
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