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Происшествия 5 ноября 2024 14:40

Из горящей квартиры в многоэтажке Челнов спасли пятерых человек

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Сегодня в поселке ГЭС в Набережных Челнах произошел пожар.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, возгорание произошло на пятом этаже многоквартирного дома. Площадь горения составила 16 квадратных метров.

С шестого этажа пожарные спасли пятерых человек, из них двое – дети. Пожар удалось потушить. Информации о причинах возгорания пока нет.

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