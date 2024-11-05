Из горящей квартиры в многоэтажке Челнов спасли пятерых человек

Сегодня в поселке ГЭС в Набережных Челнах произошел пожар.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, возгорание произошло на пятом этаже многоквартирного дома. Площадь горения составила 16 квадратных метров.

С шестого этажа пожарные спасли пятерых человек, из них двое – дети. Пожар удалось потушить. Информации о причинах возгорания пока нет.