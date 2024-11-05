Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из горящей квартиры в многоэтажке Челнов спасли пятерых человек
Сегодня в поселке ГЭС в Набережных Челнах произошел пожар.
Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, возгорание произошло на пятом этаже многоквартирного дома. Площадь горения составила 16 квадратных метров.
С шестого этажа пожарные спасли пятерых человек, из них двое – дети. Пожар удалось потушить. Информации о причинах возгорания пока нет.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников