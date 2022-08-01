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Ру Тат
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Происшествия
1 августа 2022  08:30
Полина Шевчук

Из горящей квартиры в казанской пятиэтажке вынесли мужчину, но он скончался в больнице

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Из горящей квартиры в казанской пятиэтажке вынесли мужчину, но он скончался в больнице
пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома №36 по проспекту Ибрагимова в Казани поступило накануне в 22.47 на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место пожарные вскрыли дверь квартиры. Выяснилось, что в кухне горят вещи. Там же был обнаружен 61-летний мужчина, который находился без сознания. Пострадавшего вынесли на улицу, передали медикам скорой, которые доставили его в больницу. К сожалению, врачи констатировали смерть казанца.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В 23.01 пожар был потушен на площади 3 кв. метра. Предварительная причина происшествия — неосторожное обращение с огнем.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

 

#погиб в огне #пожар казань #МЧС РТ
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