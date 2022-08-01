Из горящей квартиры в казанской пятиэтажке вынесли мужчину, но он скончался в больнице

пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома №36 по проспекту Ибрагимова в Казани поступило накануне в 22.47 на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место пожарные вскрыли дверь квартиры. Выяснилось, что в кухне горят вещи. Там же был обнаружен 61-летний мужчина, который находился без сознания. Пострадавшего вынесли на улицу, передали медикам скорой, которые доставили его в больницу. К сожалению, врачи констатировали смерть казанца.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В 23.01 пожар был потушен на площади 3 кв. метра. Предварительная причина происшествия — неосторожное обращение с огнем.