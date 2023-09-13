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Из горящей квартиры в Казани спасли двоих человек
Сегодня в 11.22 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило поступило сообщение о пожаре по улице Меридианной, 13. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные установили, что горение происходило в квартире на 9 этаже десятиэтажного жилого дома. Огнеборцы вскрыли входную дверь и спасли из горящей квартиры двоих человек, надев на них маски. После этого пожарные потушили мебель, горевшую на площади 3 квадратных метра.
Открытое горение ликвидировали в 11.45. В результате возгорания никто не пострадал.
Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора.
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