Из горящей квартиры в Казани спасли двоих человек

Сегодня в 11.22 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило поступило сообщение о пожаре по улице Меридианной, 13. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные установили, что горение происходило в квартире на 9 этаже десятиэтажного жилого дома. Огнеборцы вскрыли входную дверь и спасли из горящей квартиры двоих человек, надев на них маски. После этого пожарные потушили мебель, горевшую на площади 3 квадратных метра.

Открытое горение ликвидировали в 11.45. В результате возгорания никто не пострадал.

Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора.