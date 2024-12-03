Из горящей квартиры в Казани пожарные спасли двоих мужчин

Сегодня в многоэтажке на улице Кожевенная в Казани произошел пожар. Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, в спальне двухкомнатной квартиры на третьем этаже загорелся матрас.

Пожарные спасли и вывели по лестничному маршу при помощи дыхательных масок двоих мужчин – 47-летнего хозяина квартиры, личность второго устанавливается. Оба не пострадали.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.