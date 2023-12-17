Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из горящей квартиры в челнинской пятиэтажке пожарные спасли мужчину
Возгорание произошло сегодня утром в доме №34/32 на улице Маршала Жукова, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.
Как выяснилось, в одной из квартир на четвертом этаже загорелись вещи. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр.
Из горящей комнаты пожарные спасли мужчину и ликвидировали открытое горение. Эвакуация других жильцов не проводилась.
Что стало причиной пожара – еще предстоит выяснить.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников