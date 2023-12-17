Из горящей квартиры в челнинской пятиэтажке пожарные спасли мужчину

Возгорание произошло сегодня утром в доме №34/32 на улице Маршала Жукова, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснилось, в одной из квартир на четвертом этаже загорелись вещи. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Из горящей комнаты пожарные спасли мужчину и ликвидировали открытое горение. Эвакуация других жильцов не проводилась.

Что стало причиной пожара – еще предстоит выяснить.