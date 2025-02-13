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Происшествия 13 февраля 2025 08:46

Из горящей квартиры в челнинской многоэтажке спасли мужчину

Из горящей квартиры в челнинской многоэтажке спасли мужчину
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В одном из домов на улице Усманова в Набережных Челнах произошел пожар.

Как стало известно «Татар-информу» от ГУ МЧС России по РТ, по прибытии пожарных горел холодильник в двухкомнатной квартире на третьем этаже девятиэтажного дома.

Из горящей квартиры пожарные с помощью маски спасаемого спасли и передали бригаде скорой помощи 40-летнего мужчину.

После осмотра мужчину с отравлением продуктами горения и ожогами тела направили в БСМП.

Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования.

#пожар
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