Из горящей квартиры в челнинской многоэтажке спасли мужчину

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В одном из домов на улице Усманова в Набережных Челнах произошел пожар.

Как стало известно «Татар-информу» от ГУ МЧС России по РТ, по прибытии пожарных горел холодильник в двухкомнатной квартире на третьем этаже девятиэтажного дома.

Из горящей квартиры пожарные с помощью маски спасаемого спасли и передали бригаде скорой помощи 40-летнего мужчину.

После осмотра мужчину с отравлением продуктами горения и ожогами тела направили в БСМП.

Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования.