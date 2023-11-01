Из горящей квартиры в Челнах спасли 75-летнего мужчину

Сообщение о том, что в одной из многоэтажек на Сармановском тракте прозошел пожар, поступило сегодня ночью. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснилось, в зале и спальне трехкомнатной квартиры на пятом этаже загорелись вещи и мебель.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место пожарные обнаружили в горящей квартире 75-летнего мужчину и спасли его, выведя по лестничному маршу. С отравлением продуктами горения и термическим ожогом верхних дыхательных путей пострадавшего доставили в БСМП.



Что стало причиной пожара – предстоит узнать дознавателям госпожнадзора.