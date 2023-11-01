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Из горящей квартиры в Челнах спасли 75-летнего мужчину
Сообщение о том, что в одной из многоэтажек на Сармановском тракте прозошел пожар, поступило сегодня ночью. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Как выяснилось, в зале и спальне трехкомнатной квартиры на пятом этаже загорелись вещи и мебель.
Прибывшие на место пожарные обнаружили в горящей квартире 75-летнего мужчину и спасли его, выведя по лестничному маршу. С отравлением продуктами горения и термическим ожогом верхних дыхательных путей пострадавшего доставили в БСМП.
Что стало причиной пожара – предстоит узнать дознавателям госпожнадзора.
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