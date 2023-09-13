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Из горящей квартиры в Авиастроительном районе Казани спасли мужчину
Сегодня в 21.40 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в пятиэтажке на улице Молодежная произошел пожар. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, огнеборцы вскрыли входную дверь в горящую квартиру на первом этаже. Как выяснилось, в квартире загорелись домашние вещи и натяжной потолок.
Позднее пожарные обнаружили и спасли пострадавшего мужчину, медики госпитализировали его в 7 горбольницу.
Кроме того, из многоэтажки самостоятельно эвакуировались 54 человека, из них 7 детей.
В 21.58 огнеборцам удалось локализовать пожар. Площадь горения составила 2 квадратных метра.
Причина пожара устанавливается.
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