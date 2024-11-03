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Происшествия 3 ноября 2024 13:01

Из горящей квартиры на Даурской в Казани спасли трех женщин

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Из горящей квартиры в доме №20А по улице Даурская спасли троих человек. Пожар произошел сегодня ночью, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Выяснилось, что на кухне в трехкомнатной квартире загорелись мебель и холодильник. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Пожарные при помощи масок спасаемого спасли из зоны сильного задымления трех женщин. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

#пожар в казани
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