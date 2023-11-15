Из горящего дома в Советском районе Казани спасся мужчина

Сообщение о пожаре в жилом массиве Самосырово поступило сегодня в районе полудня, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные установили, что загорелся чердак одноэтажного частного дома и пристроенная вплотную баня. Площадь пожара составила 110 квадратов.

Как сообщают в ведомстве, хозяин дома вышел самостоятельно до прибытия пожарных, не пострадал.