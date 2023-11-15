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Из горящего дома в Советском районе Казани спасся мужчина
Сообщение о пожаре в жилом массиве Самосырово поступило сегодня в районе полудня, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные установили, что загорелся чердак одноэтажного частного дома и пристроенная вплотную баня. Площадь пожара составила 110 квадратов.
Как сообщают в ведомстве, хозяин дома вышел самостоятельно до прибытия пожарных, не пострадал.
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