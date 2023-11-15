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Руc Тат
Происшествия 15 ноября 2023 14:24

Из горящего дома в Советском районе Казани спасся мужчина

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Сообщение о пожаре в жилом массиве Самосырово поступило сегодня в районе полудня, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные установили, что загорелся чердак одноэтажного частного дома и пристроенная вплотную баня. Площадь пожара составила 110 квадратов.

Как сообщают в ведомстве, хозяин дома вышел самостоятельно до прибытия пожарных, не пострадал.

#пожар #самосырово
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