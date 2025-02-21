news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 21 февраля 2025 14:30

Из горла жительницы Татарстана вытащили застрявшую косточку от урюка

В Татарстане жительница Арска случайно проглотила косточку от урюка. Обеспокоенная своим состоянием, женщина обратилась за помощью в центральную районную больницу.

Сотрудники больницы провели консультацию с торакальными хирургами РКБ и пришли к выводу, что требуется срочное вмешательство. Бригада скорой помощи доставила пациентку в отделение торакальной хирургии №2 РКБ.

Компьютерная томография показала, что косточка перекрыла почти весь просвет пищевода. Достать ее через рот было невозможно. Поэтому хирурги сделали разрез в области шеи и пищевода, чтобы аккуратно убрать инородное тело.

«Такие ситуации опасны осложнениями из-за повреждений органов средостения. В таких случаях может развиться воспаление вплоть до гибели пациента», – отметили в пресс-службе РКБ.

К счастью, операция прошла успешно, и женщину выписали из больницы.

Фото: РКБ Татарстана

#ркб #медики #Хирургия #здравоохранение
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Недостаточно просто чай попить»: что заявили Путин и Трамп о предстоящих переговорах

«Недостаточно просто чай попить»: что заявили Путин и Трамп о предстоящих переговорах

20 февраля 2025
В Госдуме сообщили, какая выплата вырастет с 1 марта

В Госдуме сообщили, какая выплата вырастет с 1 марта

20 февраля 2025