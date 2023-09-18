«Из года в год одно и то же, приходится обращаться в суд»: готова ли Казань к холодам

Старт отопительного сезона в Казани запланирован на третью декаду сентября

Фото: © «Татар-информ»

«В Казани подготовлены к нагрузке все шесть основных источников тепла»

Старт отопительного сезона в Казани запланирован на третью декаду сентября, сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин сегодня на деловом понедельнике в мэрии города.

По его словам, тепло пустят в дома тогда, когда среднесуточная температура упадет до 8 градусов тепла и так будет продолжаться 5 дней. При этом в социальные учреждения, такие как школы, больницы и детские сады, тепло могут начать подавать досрочно.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров отметил, что по отдельным заявкам из больниц и детских садов уже начали подключать отопление.

Рустем Гафаров отметил, что по отдельным заявкам из больниц и детских садов уже начали подключать отопление Фото: kzn.ru

«В Казани подготовлены к нагрузке все шесть основных источников тепла: КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, КТЭЦ-2 и районные котельные “Азино”, “Горки”, “Савиново”. Кроме того, подготовлены 128 котельных “Казэнерго” и завершается подготовка 53 ведомственных котельных», – продолжил доклад Гиниятуллин.

Он также уточнил, что ведомственные котельные технически готовы к эксплуатации, осталось только подготовить документацию.

Кроме того, в Казани планово заменено и реконструировано свыше 51 км тепловых сетей и сетей горячего снабжения. После ревизии 1,9 тыс. километров тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения подготовлены к отопительным нагрузкам.

Гиниятуллин также отметил, что в 2023 году отремонтированы 3 котельные: на улице Курчатова, Жуковского и Тополевая. Кроме того, на улицах Толстого и Южно-Промышленная в этом году вводят две новые блочные котельные.

«Проведена огромная работа, физически нам осталось документально все довести, чтобы и дома, и котельные получили паспорта готовности», – подчеркнул Рустем Гафаров.

В Казани планово заменено и реконструировано свыше 51 км тепловых сетей и сетей горячего снабжения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Почти 70 домов Казани не имеют паспортов готовности к зиме

Несмотря на высокую степень готовности, 68 домов в столице Татарстана все еще не имеют паспортов готовности к зиме. По словам Гиниятуллина, товарищества собственников жилья (ТСЖ), управляющие одним или двумя домами, ежегодно затягивают оформление документации.

«Казалось бы, что ничего не мешает сконцентрироваться на этой задаче, однако из года в год повторяется одно и то же. Приходится даже обращаться в суд, чтобы принудить руководителей организаций вплотную заниматься своими обязанностями», – подчеркнул замглавы исполкома города.

Он отметил, что в этом году в худшую сторону отличаются ТСЖ «Казанка» на Чистопольской улице, ЖСК «Заря». Здесь поздно начали ремонт системы отопления, и поэтому сейчас эти дома еще не прошли опрессовку.

Гиниятуллин добавил, что также приходится уговаривать руководителей ведомств и организаций, имеющих на своем балансе жилые дома, общежития, так как каждый год руководители организаций забывают о необходимости своевременного ремонта и подготовки своих объектов.

«Это уже нарушители, если 15-го числа все дома, согласно республиканскому указу, должны были быть готовы. Нужно дополнительно и с прокуратурой, и с жилищной инспекцией по ним отработать», – заявил на это руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

По словам Искандера Гиниятуллина, товарищества собственников жилья (ТСЖ), управляющие одним или двумя домами, ежегодно затягивают оформление документации Фото: kzn.ru

«В ближайшие годы перед нами остро встанет вопрос замены крышных котельных»

Отдельно Гиниятуллин остановился на крышных котельных, которые в 27 домах Казани уже выработали свой срок и нуждаются в ремонте или замене.

«В ближайшие годы перед нами остро встанет вопрос замены крышных котельных в многоквартирных домах. Всего их в Казани 27, в них живет более 7,2 тыс. человек», – сказал он.

По его словам, в таких котельных используется оборудование малоизвестных компаний из Венгрии, Румынии, Украины, многие из которых сегодня не существуют, из-за чего остро встает проблема замены запчастей.

«Есть два варианта: замена на отечественное оборудование сходных параметров либо переключение на центральную систему отопления. И тот и другой варианты достаточно дорогие, и средств у домов, оставшихся от застройщиков, на эти цели нет», – отметил он.

Гиниятуллин отметил, что просроченная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг жителями Казани на 1 сентября этого года составляет почти 3,9 млрд рублей Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Задолженность казанцев за ЖКУ составляет почти 3,9 млрд рублей

В конце своего доклада Гиниятуллин отметил, что просроченная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг жителями Казани на 1 сентября этого года составляет почти 3,9 млрд рублей.

«Обращаюсь к нашим уважаемым казанцам с просьбой своевременно и в полной мере оплачивать жилищно-коммунальные услуги», – сказал замглавы исполкома.

Он добавил, что от этого зависит качество содержания домов, а также бесперебойность и надежность коммунального обеспечения.

«Даже для нашего города-миллионника это большая сумма, благодаря которой наши ресурсоснабжающие организации смогли бы пойти на ремонт сетей, в котором город нуждается», – отметил Рустем Гафаров.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»