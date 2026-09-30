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Общество 30 сентября 2026 23:49

Из Германии в Нижегородскую область: немка Эше попросила убежища в РФ

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Гражданка Германии Мелани Эше переехала в Нижегородскую область после того, как запросила политическое убежище в России. Об этом ИА «Время Н» рассказала член нижегородской Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Татьяна Сорокина, помогавшая семье с оформлением документов.

По ее словам, главная причина появления этой немецкой семьи в Нижегородской области – политика. Сорокина сообщила, что Мелани Эше попросила в России политического убежища, и ей пошли навстречу.

Семья живет в Дальнем Константинове. Мелани Эше делает немецкие сосиски, печет хлеб и торты, а затем продает их. Сорокина отметила, что помогала переселенцам на всех стадиях оформления документов для переезда.

#Россия и Германия
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