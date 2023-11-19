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Из Франции вылетел самолет без 30 пассажиров и одного пилота
Из Парижа в турецкий Измир вылетел самолет, на котором не досчитались 30 пассажиров и одного пилота. Борт принадлежит компании Sunexpress, сообщает Airporthaber.
По данным портала, самолет должен был вылететь в 17.00, однако был задержан на три часа. Тем не менее информация о рейсе не появлялась на информационных табло вплоть до 20.00. Тогда пассажиры отследили его статус в мобильном приложении и увидели, что самолет уже улетел. В результате в аэропорту Шарль-де-Голль остались не только 30 пассажиров, но и один из пилотов авиакомпании.
Как отмечает портал, в Sunexpress отказались комментировать произошедшее.
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