Из Франции вылетел самолет без 30 пассажиров и одного пилота

Из Парижа в турецкий Измир вылетел самолет, на котором не досчитались 30 пассажиров и одного пилота. Борт принадлежит компании Sunexpress, сообщает Airporthaber.

По данным портала, самолет должен был вылететь в 17.00, однако был задержан на три часа. Тем не менее информация о рейсе не появлялась на информационных табло вплоть до 20.00. Тогда пассажиры отследили его статус в мобильном приложении и увидели, что самолет уже улетел. В результате в аэропорту Шарль-де-Голль остались не только 30 пассажиров, но и один из пилотов авиакомпании.

Как отмечает портал, в Sunexpress отказались комментировать произошедшее.