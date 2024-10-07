Из Феодосии эвакуируют 300 человек из-за пожара на нефтебазе

В настоящее время идет эвакуация жителей Феодосии из-за пожара на нефтебазе.



Глава администрации города Игорь Ткаченко сообщил ТАСС, что порядка 300 человек отправлены в пункты временного размещения.



«Татар- информ» рассказывал, что утром произошло возгорание на феодосийской нефтебазе. Жертв и пострадавших нет. Игорь Ткаченко подтвердил введения режима техногенной ЧС в Феодосии.