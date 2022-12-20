Из Елабуги в зону спецоперации доставили шесть тонн гуманитарной помощи
Из Елабуги военнослужащим в зону проведения специальной военной операции на Украине доставлено 6 тонн гуманитарной помощи. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района, груз доставлял представитель «Союза десантников РТ», который является координатором и связующим звеном при формировании и доставке груза до места назначения.
Военнослужащим переданы печки-буржуйки, теплая одежда, обувь, перчатки, балаклавы, а также рации, изолон и моющие средства. Вместе с теплой одеждой и продуктами питания бойцы на передовой получили именные посылки от родственников.
Земляки тепло поблагодарили елабужан за поддержку.
«Увидеть земляка в такой ситуации и вдали от дома — как получить тепло отцовского объятия...» — описали реакцию военных в пресс-службе муниципалитета.
В Елабуге в сборе средств приняли участие неравнодушные местные жители, сотрудники предприятий и организаций города.
Всего в городе открыты шесть точек сбора гуманитарной помощи, состоялось десять отправок. На сегодняшний день в городе и районе приступили к сбору нового гуманитарного груза.
Фото и видео: пресс-служба Елабужского района РТ.