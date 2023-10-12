Из Елабуги отправили гуманитарный груз в Лисичанск и Рубежное

Роман Епанешников во время формирования посылки / Фото: Мария Тимашева.

Очередная партия гуманитарной помощи направлена из Елабуги мирным жителям в подшефные города Лисичанск и Рубежное. Как рассказал руководитель штаба по сбору гуманитарной помощи Роман Епанешников, машину они отправляют раз в один-два месяца — сначала в Казань, а уже оттуда ценный груз едет до своих адресатов.

«В марте будет уже два года, как мы помогаем мирному населению. Собираем одежду по сезону, медикаменты, бытовую химию и средства личной гигиены. К 1 сентября собирали принадлежности для школы, портфели.

Отправили порядка 300 рюкзаков. Основной вклад делают наши елабужане, которые приносят вещи в наш штаб. В общем, за это время было отправлено больше 35 тонн гуманитарной помощи именно мирному населению», ‒ подчеркивает он.

Роман лично побывал в Лисичанске в начале мая в составе «Молодой гвардии», видел взрослых и детей, которым направляется помощь от неравнодушных жителей.

«Мы там проводили мероприятия, посвященные Дню Победы, вручали георгиевские ленты, угощали детей сладкой ватой, отдельно передавали им пакеты с канцелярией, а взрослым ‒ одежду, продукты, крупы. Каждый принимал их с благодарностью и абсолютно смешанными эмоциями: люди и плакали, и радовались одновременно. Им очень непросто жить в этих условиях», — рассказал елабужанин.

Однако основным направлением гуманитарного штаба остается помощь нашим военнослужащим, участвующим в СВО. В мастерской, которая расположена в МЦ «Барс», плетут сети, изготавливают нашлемники и окопные свечи, шьют пятиточечники, проводят сбор гуманитарной помощи, которая потом отправляется нашим землякам. Такую же работу ведут волонтеры и в других пунктах, которые расположены как в городе, так и в районе.

Всего Елабужский район отправил более 500 тонн гуманитарной помощи воинам СВО.