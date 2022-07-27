news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
27 июля 2022  15:30

Из Ейска в Мариуполь запущена регулярная паромная линия

news_top_970_100

Из Ейска в Мариуполь запущена регулярная паромная линия. Маршрут будут использовать для перевозки различных грузов, необходимых для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов ДНР и ЛНР. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Предполагается, что паром будет совершать один кругорейс в сутки», — сказали в ведомстве. 

Он вмещает до 700 тонн грузов, включая до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.

#спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100