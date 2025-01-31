«Из дворника в миллионеры»: какие сроки получили мошенники, обманувшие банк в Казани

Пятерых из семи обвиняемых в обмане Банка ЗЕНИТ сегодня суд отправил в колонию. Две из них – сотрудницы самого банка. Одна из них разработала схему и поставила настоящий спектакль – аферисты прикидывались клиентами и снимали со «своего» счета деньги. Подробнее в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Главной подсудимой после оглашения вердикта суда стало плохо. Пришлось вызвать ей скорую

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Подсудимой потребовалась скорая помощь»

Сегодня в Вахитовском суде Казани вынесли приговор мошенникам, обманувшим банк на 30 миллионов рублей. На скамье подсудимых семь человек. По версии следствия, они вычисляли богатых клиентов Банка ЗЕНИТ, после чего выдавали себя за них перед банком и воровали миллионы с их счетов.

Зал судебного заседания, где должны были огласить приговор, сегодня был переполнен. Подсудимые, адвокаты, родственники подсудимых и жертвы мошенников – все слушали приговор, затаив дыхание. Особенно главная подсудимая, Венера Зайнуллина, которой после оглашения вердикта суда стало плохо. Пришлось даже вызвать ей скорую. Венеру Зайнуллину признали виновной и приговорили к 6 годам колонии общего режима.

Зачинщиком грандиозной аферы, по версии следствия, стала именно Венера – работница Банка ЗЕНИТ, заведующая кассой в одном из филиалов. Венера Зайнуллина разработала план, по которому можно было списать деньги со счета одного из ВИП-клиентов банка. Для этого Венера подделала временное удостоверение из паспортного стола. Такое обычно выдают, пока идет замена утерянного или просроченного документа.

Зал судебного заседания был переполнен: подсудимые, адвокаты, родственники подсудимых и жертвы мошенников Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Мошенники-актеры»

Первым в очереди на обман стало отделение банка в Нижнекамске. Роль ВИП-клиентки банка, которой 93 года, сыграла мать Венеры. Сопровождала ее подельница Зайнуллиной – работница Банка ЗЕНИТ Наталья Салдаева. Одета Наталья была в хиджаб, чтобы ее невозможно было узнать на записи с камер.

Наталья говорила с сотрудниками банка от лица «ВИП-клиентки», ссылаясь на то, что у пожилой женщины проблемы со здоровьем и ей тяжело говорить. Представилась замаскированная Наталья племянницей клиентки. Тогда обман удался, компании удалось получить со счета ВИП-клиентки 7 млн рублей.

К слову, по уголовному делу мать Венеры проходила как свидетель – следствие установило, что она не знала о преступном плане своей дочери. До суда мать подсудимой не дожила.

В филиале банка Азнакаево, где Венера с Натальей хотели провернуть то же самое, их настигла неудача – опытный кассир отказалась выдавать им деньги по справке из паспортного стола и предложила дождаться руководства. Мошенницам пришлось ретироваться.

Далее Венера нанесла удар по казанскому филиалу Банка ЗЕНИТ. Она заявила подчиненной, что передаст деньги ВИП-клиенту, и попросила обналичить все средства со счета некоего мужчины. Так она получила 960 тысяч рублей.

Пятерых из семи обвиняемых в обмане Банка ЗЕНИТ сегодня суд отправил в колонию Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Последним по хронологии стал эпизод с дворником Петром Терентьевым. Венера решила обмануть свой офис, в котором работала, для исполнения плана привлекла своего племянника Реналя Саттарова. Он должен был привлечь еще людей и найти подходящего человека, который сыграл бы роль ВИП-клиента банка. Реналь привлек своих знакомых: Ислама Шакирова, Аюба Темирова и Ильнара Мирзина. Вместе они нашли человека, внешне похожего на владельца счета, которого они хотели обокрасть. Им оказался обычный дворник Петр Терентьев.

Терентьева прилично одели, нашли дорогой автомобиль, на который повесили поддельные номера. В день преступления перед банком разыграли настоящий спектакль. Ко входу подъехал дорогой автомобиль, из которого вышел водитель и открыл дверь пожилому хорошо одетому мужчине.

Петр представился чужим именем, дал поддельную справку из паспортного стола, и перед ним стали выкладывать горы купюр. Тогда из отделения банка Петр и его сопровождающие вынесли 21 миллион 800 тысяч рублей.

Что интересно, подсудимые заявляли, что этих денег они так и не увидели – их якобы украл один из подельников. Просто скрылся с ними на машине. Петр тогда за свою работу получил обещанные 50 тысяч рублей. Сегодня суд приговорил его к четырем годам условно. Ранее несудимый дворник просто играл свою роль в спектакле, отрежиссированном Венерой. Украденных денег он и не хотел, и не получил – только обещанную ему сумму за работу.

Племянник и компания же получили сегодня реальные сроки. Реналя Саттарова суд отправил в колонию общего режима на 4,5 года. Ислам Шакиров получил 5 лет колонии общего режима, Аюб Темиров – 4 года и 3 месяца, Ильнар Мирзин получил 4 года колонии.

Кроме того, следствию удалось выяснить, что Венера Зайнуллина похитила из Банка ЗЕНИТ около 1,5 миллиона рублей в период с 2021 по 2022 год. Она была ответственна за пополнение купюрами банкоматов и просто недокладывала по одной или по две крупные купюры при инкассации.

Ее подельницу Наталью Салдаеву суд признал виновной и приговорил к 4 годам колонии общего режима.

«Скоро выйдут»

Сегодня суд частично удовлетворил гражданский иск Банка ЗЕНИТ и постановил взыскать с подсудимых 3 миллиона 561 тысячу рублей в пользу банка.

Осужденный Аюб Темиров был освобожден прямо в зале суда, поскольку свой срок он успел отбыть в СИЗО. Остальным подсудимым, находившимся под стражей, а именно Ильнару Мирзину, Реналю Саттарову и Исламу Шакирову осталось сидеть не больше года. Кто-то выйдет на свободу уже через пару месяцев. С 2022 года они находились под стражей. Каждый день в СИЗО им засчитали за 1,5 дня от основного наказания.

Не повезло только Венере и Наталье, которые все это время находились под домашним арестом. У них два дня домашнего ареста засчитали за один день от основного наказания.