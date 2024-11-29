Из ДРКБ эвакуировали детей из-за короткого замыкания в больничной палате

В отделении педиатрии ДРКБ сработала автоматическая пожарная сигнализация.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, произошло короткое замыкание без горения в палате на втором этаже.

До прибытия пожарных администрация быстро эвакуировала девять детей без пострадавших.