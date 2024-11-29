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Из ДРКБ эвакуировали детей из-за короткого замыкания в больничной палате
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В отделении педиатрии ДРКБ сработала автоматическая пожарная сигнализация.
Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, произошло короткое замыкание без горения в палате на втором этаже.
До прибытия пожарных администрация быстро эвакуировала девять детей без пострадавших.
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