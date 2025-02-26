news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 26 февраля 2025 13:37

Из дома в Менделеевске, где уже была утечка угарного газа, госпитализировали двоих детей

В Менделеевске скорая помощь приехала к одному из домов на улице Дружбы и госпитализировала двоих детей.

В многодетной семье пострадали 12-летний и 9-летний мальчики, причина их плохого самочувствия устанавливается. Не исключено, что дети могли отравиться угарным газом. После проверки выяснилось, что тяга в дымоходе имеется, концентрация газа в норме.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Жилинспекции Татарстана, владельцу дома уже выдавалось предписание на устранение ряда нарушений. К примеру, в квартире отсутствует дверь между кухней и жилым помещением.

«В доме уже был случай отравления угарным газом из-за негерметичности системы от водонагревательной колонки до дымохода. На время, пока выясняются обстоятельства инцидента, газовая колонка отключена с установкой газовой заглушки», – отметили в ведомстве.

#Госжилинспекция РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Редкоземельная дружба: что заявили Путин и Трамп в пользу сближения США и России

Редкоземельная дружба: что заявили Путин и Трамп в пользу сближения США и России

25 февраля 2025
Тренды на рынке труда: продолжится ли гонка зарплат и почему началась волна сокращений

Тренды на рынке труда: продолжится ли гонка зарплат и почему началась волна сокращений

25 февраля 2025