Из дома в Менделеевске, где уже была утечка угарного газа, госпитализировали двоих детей

В Менделеевске скорая помощь приехала к одному из домов на улице Дружбы и госпитализировала двоих детей.

В многодетной семье пострадали 12-летний и 9-летний мальчики, причина их плохого самочувствия устанавливается. Не исключено, что дети могли отравиться угарным газом. После проверки выяснилось, что тяга в дымоходе имеется, концентрация газа в норме.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Жилинспекции Татарстана, владельцу дома уже выдавалось предписание на устранение ряда нарушений. К примеру, в квартире отсутствует дверь между кухней и жилым помещением.

«В доме уже был случай отравления угарным газом из-за негерметичности системы от водонагревательной колонки до дымохода. На время, пока выясняются обстоятельства инцидента, газовая колонка отключена с установкой газовой заглушки», – отметили в ведомстве.