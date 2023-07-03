Из детского лагеря в Новосибирской области пропали двое детей

Из оздоровительного лагеря в Бердске Новосибирской области пропали две девочки, сообщает РИА Новости.

«Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе», – указано в сообщении.

Отмечается, что обе девочки 14 и 17 лет состоят на учете в ПНД, ранее не раз сбегали из дома.