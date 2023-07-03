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Происшествия 3 июля 2023 09:18

Из детского лагеря в Новосибирской области пропали двое детей

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Из оздоровительного лагеря в Бердске Новосибирской области пропали две девочки, сообщает РИА Новости.

«Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе», – указано в сообщении.

Отмечается, что обе девочки 14 и 17 лет состоят на учете в ПНД, ранее не раз сбегали из дома.

#Детский лагерь #новосибирская область
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