Из детского лагеря в Кузбассе госпитализированы 12 детей с признаками отравления

12 детей с признаками отравления госпитализированы из оздоровительного детского лагеря «Магистраль» в Кузбассе, сообщает ТАСС.

«В связи с выявлением случаев ухудшения самочувствия детей приостановлена работа оздоровительного лагеря "Магистраль" в городе Салаир Кемеровской области. К 30 июня 12 детей из числа отдыхающих в лагере были госпитализированы в медицинское учреждение с подозрением на инфекционное заболевание», – указано в сообщении.

Отмечается, что большая часть госпитализированных детей уже выписана из медучреждения.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.