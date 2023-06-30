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Происшествия 30 июня 2023 10:07

Из детского лагеря в Кузбассе госпитализированы 12 детей с признаками отравления

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12 детей с признаками отравления госпитализированы из оздоровительного детского лагеря «Магистраль» в Кузбассе, сообщает ТАСС.

«В связи с выявлением случаев ухудшения самочувствия детей приостановлена работа оздоровительного лагеря "Магистраль" в городе Салаир Кемеровской области. К 30 июня 12 детей из числа отдыхающих в лагере были госпитализированы в медицинское учреждение с подозрением на инфекционное заболевание», – указано в сообщении.

Отмечается, что большая часть госпитализированных детей уже выписана из медучреждения.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

#отравление детей
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