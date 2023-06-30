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Из детского лагеря в Кузбассе госпитализированы 12 детей с признаками отравления
12 детей с признаками отравления госпитализированы из оздоровительного детского лагеря «Магистраль» в Кузбассе, сообщает ТАСС.
«В связи с выявлением случаев ухудшения самочувствия детей приостановлена работа оздоровительного лагеря "Магистраль" в городе Салаир Кемеровской области. К 30 июня 12 детей из числа отдыхающих в лагере были госпитализированы в медицинское учреждение с подозрением на инфекционное заболевание», – указано в сообщении.
Отмечается, что большая часть госпитализированных детей уже выписана из медучреждения.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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