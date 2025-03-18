Из десяти заболевших в Татарстане шестеро болеют гриппом

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Республике Татарстан с 10 по 16 марта снизилась до уровня предыдущей недели и остается ниже эпидемического порога на 12,5%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре РТ.

Из десяти заболевших в республике шестеро болеют гриппом – доля вирусов гриппа в структуре положительных находок составила 63,5%. Среди других возбудителей лидируют РС-вирусы и риновирусы, которые вызывают сезонные простуды.

С начала эпидсезона частично приостановлен учебный процесс в 191 классе 87 школ, а одна школа – МБОУ «Рыбно-Слободская СОШ №2» – закрыта полностью. Благодаря системе фильтров в образовательных учреждениях 36 713 учащихся и 1 553 педагога с признаками ОРВИ были своевременно изолированы.

Управление Роспотребнадзора по РТ напоминает о правилах профилактики гриппа и ОРВИ. В ведомстве подчеркивают, что самолечение недопустимо. При первых симптомах – температуре, кашле, слабости – необходимо обратиться к врачу.